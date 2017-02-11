Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Alanya, Gençler'i üçledi: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu.

11 Şubat 2017 Cumartesi 17:03
Alanya, Gençler'i üçledi: 3-0
Spor Toto Süper Lig'nde Gençlerbirliği, duayen başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından oynadığı 4 maçta da galibiyet alamadı. Cavcav'ın vefatından sonra çıktığı 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 5 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Ahmet olmayınca zorlanıyor
Gençlerbirliği, ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan milli stoperi Ahmet Çalık'ın yokluğunu hissetti. Kırmızı-siyahlı takım, Ahmet Çalık'ın ayrılmasından sonra çıktığı 6 resmi maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, kalesinde 15 gol gördü.

Maçın Dakikaları
Maçın 6. dakikasında Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Vagner Love'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Junior Fernandes, kaleci Hopf'un sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
12. dakikada Gassama'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
17. dakikada Tzavellas'ın sol kanattan ortasında, ceza sahasında Efecan Karaca'dan seken top Junior Fernandes'in önünde kaldı. Junior Fernandes'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Vagner Love'ın yerden vuruşunda, top arka direğin yanından auta gitti.
32. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Nsakala'nın sol kanattan ortasında, Vagner Love'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Hopf kontrol etmeyi başardı.
39. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Akbaba'nın şutunda, top üstten auta çıktı. 
45. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Emre Akbaba'nın yerden ortasında topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hopf'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Vagner Love, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-0.
49. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Junior Fernandes, pasını penaltı noktası üstündeki Efecan Karaca'ya çıkardı. Efecan, meşin yuvarlağı gerisindeki Emre Akbaba'ya verdi. Emre Akbaba'nın bekletmeden vuruşunda, top kaleci Hopf'un sağından ağlarla buluştu: 3-0.
55. dakikada Khalili'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
74. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Luccas Claro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
86. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, sağ kanattan ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın ortasında, arka direkte topla buluşan Emre Nefiz'in kafa vuruşunda, kaleci Hopf son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
90. dakikada Murat Duruer'in sağ kanattan ortasında, Muric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak, oyun alanına döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın Karnesi
Stat: Bahçeşehir Okulları Arena
Hakemler: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Lazic (Dk. 62 Birol Parlak), Omeruo, Tzavellas, Landel, Emre Akbaba (Dk. 77 Emre Nefiz), Efecan Karaca, Junior Fernandes (Dk. 73 Plet), Nsakala, Vagner Love
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Anıl Karaer, Luccas Claro, Uğur Çiftçi, Issah (Dk. 23 Scekic), Bady (Dk. 46 Muric), Serdar Gürler, Khalili, Ring (Dk. 46 Murat Duruer), Velikonja
Goller: Dk. 6 Junior Fernandes, Dk. 45 Vagner Love, Dk. 49 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Emre Akbaba, Dk. 44 Lazic (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 90+2 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)
Son Güncelleme: 11.02.2017 17:19
Anahtar Kelimeler:
Ahmet ÇalıkCavcavGençlerbirliğiAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim