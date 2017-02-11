Alanya, Gençler'i üçledi: 3-0

Spor Toto Süper Lig'nde Gençlerbirliği, duayen başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından oynadığı 4 maçta da galibiyet alamadı. Cavcav'ın vefatından sonra çıktığı 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 5 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Ahmet olmayınca zorlanıyor

Gençlerbirliği, ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan milli stoperi Ahmet Çalık'ın yokluğunu hissetti. Kırmızı-siyahlı takım, Ahmet Çalık'ın ayrılmasından sonra çıktığı 6 resmi maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, kalesinde 15 gol gördü.

Maçın Dakikaları

Maçın 6. dakikasında Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Vagner Love'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Junior Fernandes, kaleci Hopf'un sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

12. dakikada Gassama'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada Tzavellas'ın sol kanattan ortasında, ceza sahasında Efecan Karaca'dan seken top Junior Fernandes'in önünde kaldı. Junior Fernandes'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Vagner Love'ın yerden vuruşunda, top arka direğin yanından auta gitti.

32. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Nsakala'nın sol kanattan ortasında, Vagner Love'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Hopf kontrol etmeyi başardı.

39. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Akbaba'nın şutunda, top üstten auta çıktı.

45. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Emre Akbaba'nın yerden ortasında topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hopf'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Vagner Love, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-0.

49. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Junior Fernandes, pasını penaltı noktası üstündeki Efecan Karaca'ya çıkardı. Efecan, meşin yuvarlağı gerisindeki Emre Akbaba'ya verdi. Emre Akbaba'nın bekletmeden vuruşunda, top kaleci Hopf'un sağından ağlarla buluştu: 3-0.

55. dakikada Khalili'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

74. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Luccas Claro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

86. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, sağ kanattan ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın ortasında, arka direkte topla buluşan Emre Nefiz'in kafa vuruşunda, kaleci Hopf son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

90. dakikada Murat Duruer'in sağ kanattan ortasında, Muric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak, oyun alanına döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın Karnesi

Stat: Bahçeşehir Okulları Arena

Hakemler: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Lazic (Dk. 62 Birol Parlak), Omeruo, Tzavellas, Landel, Emre Akbaba (Dk. 77 Emre Nefiz), Efecan Karaca, Junior Fernandes (Dk. 73 Plet), Nsakala, Vagner Love

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Anıl Karaer, Luccas Claro, Uğur Çiftçi, Issah (Dk. 23 Scekic), Bady (Dk. 46 Muric), Serdar Gürler, Khalili, Ring (Dk. 46 Murat Duruer), Velikonja

Goller: Dk. 6 Junior Fernandes, Dk. 45 Vagner Love, Dk. 49 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Emre Akbaba, Dk. 44 Lazic (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 90+2 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)