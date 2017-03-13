"Alanya ile anlaşmama Demirören engel oldu"

Türkiye Spor Yazarları Derneğinde düzenlediği basın toplantısında, teknik direktörlük için Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile geçen ay yaptığı görüşme konusunda açıklamalarda bulunan Aybaba, "Futbolun dışında, neredeyse vatan hainliği ve alçaklıkla suçlanan bir konuyla karşı karşıya kalınca böyle bir basın toplantısı yapma mecburiyeti hissettim." dedi.



Davet üzerine gittiği Alanya'da görüşmelerden sonra neredeyse anlaşma noktasına geldiklerini ancak Çavuşoğlu'nun, Demirören ile telefon konuşmasından sonra tavrının değiştiğini belirten Aybaba, şöyle devam etti: "Başkan, 'Yıldırım Demirören ile aranda bir şey var mı.' dedi. Ben de 'Medya üzerinden tartışmamız olmuştu ama sorunumuz yok.' dedim. Başkan bir daha telefonla konuştu ve geldi tekrar aynı soruyu sordu, ben de aynı şeyi söyledim. 'Biz yönetim kurulunu toplayacağız akşamüstü karar vereceğiz.' dedi. Ben Antalya'ya döndüm. Sonra yönetim kurulundan biri aradı, 'Sizinle çok çalışmak istiyorduk ama aramızda bir sorun çıktı, çalışamayacağız.' dedi. 2-3 saat sonra Tanju Çolak beni aradı, 'Hocam, Alanyaspor ile anlaşamama nedenini biliyor musun.' dedi. Ben de 'Bilmiyorum, bir sıkıntı olduğunu söylediler.' dedim. 'Öyle değil hocam.' dedi. Alanyaspor kulüp başkanının Yıldırım Demirören'i aradığını, 'Samet hoca ile anlaşıyoruz.' dediğini ve Demirören'in de 'Elimde bir FETÖ listesi var o listede Samet hoca da var, Samet hoca ile anlaşmayın." dediğini söyledi. Tanju, 'İkinci telefon konuşmasından sonra seninle anlaşmamaya karar verdiler.' dedi."

"Açıklama yapmazlarsa hepsinin istifasını bekliyorum"

Demirören'den açıklama beklediğini ifade eden Aybaba, "Bizi bir terör örgütünün (FETÖ) üyesi gibi gösteren, çalışmamızı engelleyen Yıldırım Demirören. Eğer ellerinde böyle bir liste varsa, o listeyi kimler hazırlamışsa onların hepsinden açıklama bekliyoruz. Eğer açıklamayı yapamazlarsa hepsinin istifa etmesini bekliyorum. Savcılarımızı göreve davet ediyorum. Futbolun geldiği noktayı, yaşadıklarımızı görüyorsunuz, artık bunun cevabını kamuoyu verir, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Aybaba, yaşanan bu olaydan sonra Demirören ile bir görüşmesinin olmadığını aktardı. "Kimin elinde ne varsa ortaya çıksın." diyen Aybaba, "Bu olaya şahit iki arkadaşım daha var. Şimdi bekliyoruz. Karşı taraftan ne açıklama gelecek bilmiyorum. Konuyu hukuki anlamda çalışmaya başlayacağız. Bugünlere çok zor geliyoruz. Bundan önce de bazı kulüplerle görüşmemiz oldu, acaba ne oldu da olmadı bilmiyorum. Hatta bir tanesinin başkanı beni arayıp 'Hemen başlayalım.' dedi, sonrasında futbol şube sorumlusu arayıp 'Sıkıntı var.' dedi. Ne olup bitiyor, bilmiyoruz. Bu konunun peşini bırakmayacağız, ben bu ülkenin evladıyım." şeklinde konuştu.

Avukat Küçük: "Böyle bir liste varsa paylaşılmalıdır"