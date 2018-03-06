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Alanya taraftar desteği istiyor

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Takımımız, hakemin ilk düdüğünden son düdüğüne kadar taraftar desteğini arkasında hissetmeli" şeklinde konuştu

06 Mart 2018 Salı 11:35
Alanya taraftar desteği istiyor

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligde kalma mücadelesinde taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını vurguladı. Teknik heyet ve futbolcuların performansını öven Çavuşoğlu, takımlarının haklı bir galibiyete imza attığına dikkati çekerek, "Taraftarın takımına bağlılığı zor günlerde belli olur. Alanyaspor taraftarı gerek iç saha maçlarında gerekse Gençlerbirliği deplasmanında bunu ortaya koydu. Ankara'ya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Zor günde bu birlikteliği sağladıkları için bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde kalan maçlarda teknik heyet ve futbolcular kadar taraftarlara da büyük iş düştüğünün, tribünlerde tam birlikteliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Ligin geri kalan bölümünde taraftarlar hem sabırlı hem de coşkulu olmalı. Takımımız, hakemin ilk düdüğünden son düdüğüne kadar taraftar desteğini arkasında hissetmeli. Skor ne olursa olsun taraftarlar ligde kalma yolunda bu takımın arkasında olmalı. Tezahürat ve alkışlarıyla sürekli maçın içinde yer almalılar."

Hasan Çavuşoğlu, sahaya yabancı madde atmanın ve hakeme kötü tezahürat yapmanın kendilerine bir katkı sağlamadığını aktararak, taraftarları bu konularda daha dikkatli olmaya çağırdı.

AA

Son Güncelleme: 06.03.2018 17:00
Anahtar Kelimeler:
Süper LigHasan ÇavuşoğluFutbolAlanyaspor
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