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Alanya'ya Karaman aşısı tutmadı

Hikmet Karaman, Alanyaspor'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı

26 Şubat 2018 Pazartesi 14:55
Alanya'ya Karaman aşısı tutmadı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Hikmet Karaman görevinden istifa etti.

Hikmet Karaman, yaptığı açıklamada, "Çok şanssız bir dönem yaşadık ve bunun neticesinde istifa kararı aldım." dedi. Karaman, bu kararı takımı daha da zor durumda bırakmak için almadığının altını çizerek, şöyle konuştu: "Başta sayın başkanımız Hasan Bey'e, yönetim kuruluna, bütün personel ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Ben uzun süreli düşünerek bu göreve geldim. Kararımı başkanımıza açıkladıktan sonra başkanım "24 saat uyu düşün bir daha gel" dedi. Bu sözleri de benden memnun olduğunu ortaya koyuyordu. Bu nedenle bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Ancak iki gün düşündüm ve doğru olacağına inandığım için bu kararı aldım."

Aytemiz Alanyaspor'un büyük şanssızlıklar yaşadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı. "İyi oynayan, gol pozisyonlarına giren bir takımız. En son Konya ve Trabzon maçlarından 6 ya da 4 puanla ayrılabilirdik ama olmadı. Amacımız takımın menfaati, yoksa ben devam da edebilirdim. Bu takımın tabii ki bulunduğu konumdan çıkma şansı var. Talihsiz bir dönem geçirdik. Maalesef hakem arkadaşlarımızın da skora etki eden formsuz davranışları oldu. Bir antrenör böyle bir durumda devam da edebilirdi ama biz uygun anda geri çekilip bir başka arkadaşının gelmesini seçtik."

"Yeni teknik direktör için başkanla konuştuk"

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile çok medeni bir şekilde gelecek teknik adam ismi üzerinde de konuştuklarını aktaran Karaman, "Hasan Başkanımız ile mükemmel bir diyaloğumuz vardı. Hatta benden sonra gelecek teknik adam ismi üzerinde bile fikir alış-verişinde bulunduk. Alanyaspor'a kim faydalı olabilir diye konuştuk. O kadar samimi bir durumumuz vardı." diye konuştu. Hikmet Karaman son olarak ise "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey'e de ayrı bir parantez açıp teknik ekip ve Alanyaspor adına özel bir teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 26.02.2018 15:08
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigHikmet KaramanFutbolAytemiz Alanyaspor
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