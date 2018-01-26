Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608

Alanyaspor'a Arjantinli oyuncu

Alanyaspor, Panathinaikos'tan Lucas Martin Villafanez ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

26 Ocak 2018 Cuma 17:04
14 Okunma
Alanyaspor'a Arjantinli oyuncu

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Panathinaikos'ta forma giyen 26 yaşındaki Arjantinli sağ kanat oyuncusu Lucas Martin Villafanez'i transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Antalya ekibi, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı törende, Lucas Martin Villafanez ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, sağ kanattaki açıklarını Villafanez ile giderdiklerini söyledi.

Transferi bitirmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah takıma katkı sağlar. Kendisine iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum." dedi. Villafanez ise kulüp tesislerine girer girmez iyi bir aile ortamı hissettiğini dile getirdi. Çok sıcak karşılandığını anlatan Arjantinli oyuncu, "Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza faydalı olmak istiyorum." diye konuştu. Konuşmaların ardından 2,5 yıllık sözleşmeye imza atan Villafanez, Aytemiz Alanyaspor formasıyla basın mensuplarına poz verdi. Arjantin'in 17 ve 20 yaş altı milli takımlarında 9 kez forma giyen Villafanez, Yunanistan liginde bu sezon forma giydiği Panathinaikos'ta 12 maçta 5 gol attı.

AA

Son Güncelleme: 27.01.2018 13:18
Anahtar Kelimeler:
TransferSüper LigLucas Martin VillafanezFutbolAytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan ÇavuşoğluAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Divan Kurulu'nda gerilim
Divan Kurulu'nda gerilim
Eto'o maç kadrosunda yok
Eto'o maç kadrosunda yok
Sürpriz! Yönetimde ilk istifa
Sürpriz! Yönetimde ilk istifa
Mitrovic Brugge'e kiralanıyor
Mitrovic Brugge'e kiralanıyor
Ali Koç neden aday olduğunu açıkladı
Ali Koç neden aday olduğunu açıkladı
İşte, o anlaşmanın perde arkası
İşte, o anlaşmanın perde arkası
32 kişinin bileti iptal edildi
32 kişinin bileti iptal edildi
Bir günlük gelir 5 milyon TL
Bir günlük gelir 5 milyon TL
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim