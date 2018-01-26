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Alanyaspor'a Yunan oyuncu

Alanyaspor, Panathinaikos'tan Lucas Martin Villafanez ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

26 Ocak 2018 Cuma 17:04
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Alanyaspor'a Yunan oyuncu

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Panathinaikos'ta forma giyen 26 yaşındaki Arjantinli sağ kanat oyuncusu Lucas Martin Villafanez'i transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Antalya ekibi, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı törende, Lucas Martin Villafanez ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, sağ kanattaki açıklarını Villafanez ile giderdiklerini söyledi.

Transferi bitirmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah takıma katkı sağlar. Kendisine iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum." dedi. Villafanez ise kulüp tesislerine girer girmez iyi bir aile ortamı hissettiğini dile getirdi. Çok sıcak karşılandığını anlatan Arjantinli oyuncu, "Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza faydalı olmak istiyorum." diye konuştu. Konuşmaların ardından 2,5 yıllık sözleşmeye imza atan Villafanez, Aytemiz Alanyaspor formasıyla basın mensuplarına poz verdi. Arjantin'in 17 ve 20 yaş altı milli takımlarında 9 kez forma giyen Villafanez, Yunanistan liginde bu sezon forma giydiği Panathinaikos'ta 12 maçta 5 gol attı.

AA

Anahtar Kelimeler:
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