Alanyaspor testten geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da futbolculara, laktat testi yapıldı.
Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 4 gündür kamp çalışmalarına devam eden Antalya temsilcisinde futbolcular, genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla sabah saatlerinde laktat testinden geçirildi.
Futbolcuların 4 gruba ayrılmasının ardından yapılan test, Pamukkale Üniversitesi'nden gelen görevliler tarafından kamp merkezinde gerçekleştirildi.
Teknik direktör Mesut Bakkal ile teknik heyet ve sağlık ekibi gözetiminde gerçekleşen testler yaklaşık 3 saat sürdü.
Alanyaspor, kamp çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
AA