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Alanyaspor testten geçti

Alanyaspor, Pamukkale Üniversitesi'nden gelen görevlilerce laktat testine tabi tutuldu

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:35
Alanyaspor testten geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da futbolculara, laktat testi yapıldı.

Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 4 gündür kamp çalışmalarına devam eden Antalya temsilcisinde futbolcular, genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla sabah saatlerinde laktat testinden geçirildi.

Futbolcuların 4 gruba ayrılmasının ardından yapılan test, Pamukkale Üniversitesi'nden gelen görevliler tarafından kamp merkezinde gerçekleştirildi.

Teknik direktör Mesut Bakkal ile teknik heyet ve sağlık ekibi gözetiminde gerçekleşen testler yaklaşık 3 saat sürdü.

Alanyaspor, kamp çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 05.07.2018 15:55
Anahtar Kelimeler:
TestKampErzurumAlanyaspor
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