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Alanyaspor’da çifte imza

Alanyaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Medipol Başakşehir’de kiralık olarak geçiren Cenk Ahmet Alkılıç ve gurbetçi oyuncu Yusuf Serdar Çoban’ı renklerine bağladı.

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Alanyaspor’da çifte imza

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiraladığı Cenk Ahmet Alkılıç ile 2, Almanya'nın Hoffenheim takımından Yusuf Serdar Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni transferler Cenk Ahmet Alkılıç ve Yusuf Serdar Çoban'la ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç ile sözleşme imzalamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Cenk Ahmet Alkılıç'ın bu yıl çıkışa geçmesini beklediklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Cenk Ahmet, Alanyasporlu oldu. Cenk Ahmet ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Alanyaspor'a verdikleri sözleri tuttu. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi. 

Hoffenheim Kulübünden transfer ettikleri Yusuf Serdar Çoban'dan da umutlu olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, 20 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor'a katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. 

Sağ bekte görev yapan 29 yaşındaki Cenk Ahmet Alkılıç, Alanyaspor'a geçen sezonun devre arasında kiralık olarak geldiğini hatırlatarak, "Geçen sezon sakatlık yaşadım ama bir an olsun benim için kötü düşünmeyip hep arkamda durdular. Böyle bir sıcaklık her kulüpte bulunmaz. Şimdi gerçek Alanyasporlu oldum. Çok mutluyum. Bu sene bana güvenenleri utandırmayacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu. 

Forvet Yusuf Serdar Çoban ise kendisine Türkiye'de oynama şansı veren Alanyaspor'a ve kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Takım için çok çalışarak elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah bu kulübe faydalı olurum." ifadelerini kullandı. 

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