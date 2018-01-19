"Albayrak ve Elmas ile geliyoruz"

Galatasaray Kulübünün yarın yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Mustafa Cengiz, uzun vadeli planlar yaptıklarını söyledi.

Seçim öncesi soruları yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Sevgili Dursun Özbek, projelerin devamı için görevde kalması gerektiğini ve 3 aylık sürenin de yeterli olmayacağını söylüyor. Önümüzdeki mayıs ayında seçime gideceğiz ama biz 3 ay için gelmiyoruz. Üçer yıllık periyotlar için geliyoruz. Yönetim olarak 100 gün için plan yapıyoruz, 1000 gün için hazırlanıyoruz." dedi. Yürütülen projelerin sadece mevcut yönetimle devam edebileceği imajının verildiğini kaydeden Cengiz, şöyle devam etti: "Devletimize teşekkür ediyoruz. Kim bir çakıl taşını bizim için 1 metre öteye koyarsa, ona şükran duyarız. Bu hükümet de olabilir, bürokratlar da olabilir, yerel yönetimler de olabilir. Teşekkürü bilmeli, nankör olmamalıyız. Hem Ankara'ya teşekkür ediyoruz hem de açtıkları yolun daha iyi hale getirilmesini istiyoruz. Riva ve Florya'nın doğru değerlendirilmesini bekliyoruz. Buralar büyüklerimizin bıraktığı miraslar ve gelecek nesillere de sağlıklı şekilde taşınmalı. Bu projeler Dursun Özbek'in kendi projeleri değil. Biz mevcut yönetim tarzının, gerek yapım, gerek işletme aşamasında bu projeleri doğru yönetemeyeceğine inanıyoruz. Perşembenin gelişi, çarşambadan belli."

Cengiz, mevcut başkan Özbek'in üyelere baskı yaptığını savunarak, "Üyelere, 'Benden sonra tufan.' deniyor. Çok tehlikeli. Galatasaray'da binlerce Mustafa Cengiz var. Üç kuruş para verip, Galatasaray'a sahip olamazsınız. Asla bunu düşünmeyin bile. Üyelerimiz eğer mevcut yönetimden memnun iseler, Dursun Özbek'e oy atsınlar. Ama mutlaka sandığa gelsinler ve oy kullansınlar." diye konuştu.

"Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak'ı düşünüyoruz"

Mustafa Cengiz, Galatasaray Sportif AŞ ile ilgili planlarını aktarırken, mevcut yönetim şeklinden duydukları rahatsızlığı vurguladı. Kulüp üyelerinin ve taraftarların Galatasaray Sportif AŞ'deki bazı atamalara çok şiddetli tepkisi bulunduğunu kaydeden Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tepkileri haklı görüyoruz çünkü biz de anlamıyoruz. Bu insanların Galatasaray Sportif AŞ'ye ne faydası olacak. Biz aradık, taradık, bir keramet bulamadık. Kerameti kendinden menkul yöneticiyi, kulüp yönetiminde de şirket yönetiminde de istemiyoruz. Bilinen, Galatasaray'a katkıda bulunabilecek insanlarla çalışacağız. Sportif AŞ'ye daha tecrübeli, taraftarların ve üyelerin kabul edeceği, tecrübeli isimleri getirip, yönetim kuruluyla eş güdüm içinde hareket edecek bir yapı oluşturacağız. Burak Elmas, Abdurrahim Albayrak gibi isimleri Galatasaray Sportif AŞ'de değerlendirmeyi düşünüyoruz."

"Bu, 'İlla ben başkan olayım' seçimidir"

Mustafa Cengiz, olağanüstü genel kurul kararıyla normal zamanından 4 ay önce seçime gidilmesine tepkisini sürdürdü. Seçim kararı alındığında ilk başta şaşırdıklarını aktaran Cengiz, "Buna, baskın seçim denmez. Bu, yangından mal kaçırır gibi, 'İlla ben başkan olayım.' seçimidir. 'Ben başkan olayım, başkası olmasın, hazırlıksız uykuda yakalansınlar.' anlayışıdır. Bir de seçime giremeyenleri suçluyor." şeklinde konuştu.

Kulübün mali anlamda daha da kötüye gittiğini ileri süren Cengiz, "Galatasaray'da taraftarların ve üyelerin farkına vardığı tehlikeyi maalesef mevcut yönetim hala görmemekte ısrar ediyor. En büyük sorun mali durum. Böyle önemli mal varlıkları kimsede yok. Biz bu aktiflerin elden çıktığını görüyoruz. Normalde böyle durumda borcunuzun azalması gerekir ancak maalesef mirasyedi gibi davranılıyor. Sayın başkan, 500 milyon lira aldığı borcu, 1 milyar liranın üzerine çıkardı. Bu gidiş, gidiş değil." ifadelerini kullandı. Hedeflerinin Galatasaray'ı sadece futbolda değil, tüm branşlarda Avrupa'nın zirvesine çıkarmak olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Önceliğimiz borç yönetimi yapmak. Çünkü Galatasaray'ın borçları, mal varlıkları satılmasına rağmen artıyor. Buna dur dememiz gerekir. Ancak dünya çapında da yıldızlar getireceğiz. Küçülerek büyümeyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, Galatasaray Futbol Takımı'nın teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim'e övgülerde bulunan Cengiz, "Harekete geçirme enerjisi anlamında Fatih Terim çok doğru bir isim. Biz kendisini düşünüyorduk zaten. Taraftar da onu istiyordu. Büyük camialara büyük komutanlar lazım. Eğer siz savaş meydanına çıkıyorsanız, o komutanın çok yetenekli olması gerekir. Fatih Terim, gerçek bir Galatasaraylıdır." açıklamasında bulundu.