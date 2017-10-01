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Alex Fenerbahçe'yi unutamıyor

Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza, sarı-lacivertlilerden ayrılışının 5. yılında duygusal bir paylaşımda bulundu

01 Ekim 2017 Pazar 15:01
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Alex Fenerbahçe'yi unutamıyor

Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza, sarı-lacivertlilerden ayrılışının 5. yılında duygusal bir paylaşımda bulundu.

Eski Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından, 5 yıl önce bugün Fenerbahçe’den ayrıldığını duyurduğu mesajını yeniden paylaştı. Paylaşımda, “Kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler” ifadeleri yer aldı.

Alex’in paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İHA

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