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Alex’ten derbi paylaşımı: Dejavu

Fenerbahçe’nin efsane Brezilyalısı Alex de Souza, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili paylaşımda bulundu

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Alex’ten derbi paylaşımı: Dejavu

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Türk Telekom Arena’da karşı karşıya geldiği derbiyi, sarı-lacivertliler, Josef de Souza’nın 90 artı 1’de attığı kafa golüyle 1-0 kazandı. Eski Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, derbiye ilişkin Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Josef’in attığı kafa golünün yanı sıra, sarı-kırmızılılarla 2011 yılında TT Arena’da oynanan ilk derbide attığı kafa golü anını paylaşan Alex, fotoğrafa “Dejavu” notunu düştü.

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FutbolFenerbahçeAlex De SouzaDerbiGalatasaray
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