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Ali Fatinoğlu'ndan Gomis eleştirisi

Eski Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımına transfer olmasını eleştirdi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 23:45
Ali Fatinoğlu'ndan Gomis eleştirisi

 Fatinoğlu yaptığı açıklamada, 6 milyon avroya satılan Gomis'in etkili bir futbolcu olduğuna değinerek, "UEFA Şampiyonlar Ligi gibi altın madeninin içinde alınan her galibiyette, atlanan her turda milyonlarca avro kazanma ihtimalimiz varken şampiyon takımın vizyon sahibi bir yönetimi, koskoca yazı geçirerek hazırlık kamp dönemini bitirip, tam sezon başladıktan sonra herkesin gözdesi olan gol kralını satmaz. Yaşını bahane edenler, Drogba'nın ve Emre Belezoğlu'nun yaşını hatırlamalarını öneririm. Gomis çok güçlü ve uzun yıllar oynayacak durumdadır. Ayrıca bizleri huzursuz eden bir konu da transfer rakamının mantığın çok altında olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Yurt dışına satılan diğer oyuncuları örnek gösteren Fatinoğlu, "Fenerbahçe Josef De Souza'yı 12 milyon avroya, Beşiktaş Cenk Tosun'u 27 milyon avroya satarken Mustafa Cengiz, 32 yaşındaki Donk'a 2 milyon avro verip, Gomis'i de bu kadar düşük bir rakama satınca kafamızda soru işaretleri oluşturmuştur." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktör Fatih Terim'e güvendiklerini aktaran Ali Fatinoğlu, "Sosyal medyadaki sahte hesaplar üzerinden kendilerine methiyeler sunulurken aynı hesaplar üzerinden Gomis'i taraftarın gözünden düşürme algısı yapılırken böyle bir satışın alt yapısının kurulduğunu herkes hissetmiştir. Fatih Terim'e güveniyoruz. Mutlaka oyuncu kadrosunu güçlendirecektir. Konu sportif kadronun kurulmasından öte parasal yapının doğru yönetilememesidir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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