Ali Kemal'e yeni görev

Trabzonspor'un eski milli futbolcularından Ali Kemal Denizci, bordo-mavili kulüpte yönetim danışmanı olarak göreve başladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bordo-mavili takımın efsane oyuncularından Ali Kemal Denizci'nin, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve genel sekreter Ömer Sağıroğlu'nun katıldığı törende sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizci, Trabzonspor'un ihtiyacı olduğu her zaman yanında bulunduğunu belirterek, "Kulübümüzün içinden geçtiği bu sıkıntılı süreçte yine elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.