Ali Koç, Barcelona ile anlaştı

Türkiye'nin global markalarından Beko, Barcelona Futbol Kulübü (FCB) ile 2014 yılından beri yürüttüğü sponsorluğu 3 yıl daha uzatan ve sponsorluk kapsamını genişleten sözleşmeye imza atarak kulübün global baş sponsoru oldu.

Camp Nou Stadyumu'nda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu ve Barcelona Futbol Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu Floreta'nın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre, Beko, 2018-2019 sezonundan itibaren üç sezon sürecek sözleşmeyle FCB'nin global üç ana ortağından biri oluyor. Yenilenen anlaşma kapsamında, Beko logosu FC Barcelona formasının sol omzunda yer almaya devam ederken, Beko dünya çapında 300 milyonu aşkın taraftarı bulunan FCB'nin Resmi Ev Aletleri ve Resmi Antrenman Ortağı da oldu. Buna göre Beko logosu, FCB'nin antrenman formalarının göğsünde de yer alacak. Beko, FCB'nin yıldız oyuncusu Gerard Pique ise Beko'nun küresel sosyal girişimi "Şampiyonlar Gibi Beslen" projesinin kampanya elçisi olacak.

"İki marka da sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyor"

Törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, “Rahmetli kardeşim Mustafa Koç, 4 yıl önce buraya gelmişti ve demişti ki ‘Bugün çok sıkı ve uzun bir işbirliği başlıyor.’ Gerçekten de sıkı samimi ve çok başarılı bir işbirliği oldu” dedi. Koç, 4 yıl önceki işbirliği sonrasında FCB’nin üç büyük kupa kazandığını anımsatarak, “Demek ki sponsorluğumuz şans getirmişti. Umarım ki bu işbirliğimiz de şans getirir” ifadesini kullandı.

Koç, şunları kaydetti: "Geride bıraktığımız dört yılda son derece verimli bir iş birliğine imza attık. FC Barcelona sportif başarısını istikrarlı bir şekilde artırırken, Beko da global marka pozisyonunu dünya çapında güçlendirdi. Her iki marka da sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne yürekten inanarak, sporun temsil ettiği değerleri attıkları her adıma taşıyor. Yeni dönemdeki ortaklığımızın, küresel başarılarımızı ve sağladığımız toplumsal katma değeri artıracağına inanıyoruz.”

"Samimiyet ve güven üzerine kurulu bir iş birliği geliştirdik"

Barcelona Futbol Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu Floreta ise konuşmasına Türkçe “merhaba” diyerek başladı. Beko ile iş birliği sürecinde sportif olarak birçok başarılara kavuştuklarını anlatan Floreta, “Kulübümüz ile Beko imajını birleştirdi. Şu anda 40 ülkeden fazla görünümümüz var. Neticede iş birliğimizi geliştirme kararı aldık ve Beko artık baş sponsorumuz haline geliyor.” dedi.

Floreta, şunları kaydetti: “Bugün lider küresel bir marka olan Beko ile stratejik bir ortaklığa imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2014’ten bu yana samimiyet ve güven üzerine kurulu bir iş birliği geliştirdik. Kulübümüzün bu dönemde kaydettiği sportif başarılar ve küresel etkileşimde Beko’nun da önemli rolü var. Sonuç olarak Beko, Nike ve Rakuten ile birlikte ana sponsorluğumuzu üstlendi. Bu süreç büyük gayrimenkul projemiz Espai Barça ile birlikte pozisyonumuzu dünya genelinde daha da güçlendirecek diğer stratejik projeler için de önemli bir adım.”

Öte yandan, basında yer alan haberlere göre sponsorluğun 3 yıl için toplamda 57 milyon avro olduğu belirtiliyor.