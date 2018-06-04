Ali Koç taraftarın önüne çıkıyor

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı Ali Koç, mazbatasını yarın Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önünde alacak.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasına göre, başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna mazbataları yarın saat 18.00'de Ülker Stadı'nda verilecek.

Taraftara açık gerçekleşecek törende, Fenerium Tribünü'nden girişler sağlanacak.

Ali Koç, dün yapılan Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilmişti.