Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99250
ALTIN
191.192
DOLAR
4.5934
STERLİN
6.1160
EURO
5.3688

Ali Koç taraftarın önüne çıkıyor

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı Ali Koç, mazbatasını yarın Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önünde alacak

04 Haziran 2018 Pazartesi 15:36
Ali Koç taraftarın önüne çıkıyor

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı Ali Koç, mazbatasını yarın Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önünde alacak.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasına göre, başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna mazbataları yarın saat 18.00'de Ülker Stadı'nda verilecek.

Taraftara açık gerçekleşecek törende, Fenerium Tribünü'nden girişler sağlanacak.

Ali Koç, dün yapılan Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ali KoçFenerbahçeMazbataTaraftarÜlker Stadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cengiz'den taraftara teşekkür
Cengiz'den taraftara teşekkür
Malatya, Bulut ile devam ediyor
Malatya, Bulut ile devam ediyor
Belhanda ve Dirar Rusya yolcusu
Belhanda ve Dirar Rusya yolcusu
Löw'den tartışılacak tercih
Löw'den tartışılacak tercih
Belçika'da sürpriz yok
Belçika'da sürpriz yok
Son maç Rusya'ya karşı
Son maç Rusya'ya karşı
İzmir'in statları yükseliyor
İzmir'in statları yükseliyor
Üyelikten çıkarılıyorlar
Üyelikten çıkarılıyorlar
Rize, menajerlere karşı
Rize, menajerlere karşı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim