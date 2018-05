Ali Şaşal, Avrupa'yı istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu söyledi.

Altay ve Eskişehirspor'un ardından geçen sezon başında kırmızı-beyazlı ekibe transfer olan 27 yaşındaki Ali, Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda forma giydiği maçlardaki performansıyla dikkati çekiyor. Sezona Sergio Rochet ve Tolgahan Acar'ın ardından üçüncü kaleci olarak başlayan Ali, Tolgahan'ın kart cezası ve Rochet'in formsuzluğu nedeniyle forma giyemediği ligin 29. haftasındaki Fenerbahçe maçında şans buldu.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın verdiği şansı iyi değerlendiren Ali, kırmızı-beyazlı ekibin ligdeki son 5 maçında kaleyi koruyan isim oldu. Bu sezon 5'i ligde 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta kaleyi koruyan Ali, performansıyla hem teknik heyetten hem de taraftarlardan tam not aldı. Daha önce A Milli Futbol Takımı'nın 31 kişilik EURO 2016 aday kadrosunda yer alan Ali, yaptığı açıklamada, yeniden Milli Takım'a seçilmeyi hedeflediğini söyledi.

Zor dönemlerinde ailesi, sevdikleri, taraftar ve yönetimin arkasında durduğunu belirten Ali, "Çok zor zamanlardan geçtim. İyi çalıştım, bu kadar desteğin olduğu dönemde de formayı tekrar aldığım zaman, bunu layıkıyla yerine getirmem gerekiyordu. Bunun bilincinde olarak, çalıştım, iyi bir dönem geçirdim. Çok şükür alnımın akıyla bu dönemi atlattım." dedi.

"Orada kalıcı olmak istiyorum"

Ali, hedeflerini her zaman büyüterek yoluna devam etmek istediğini aktararak, şunları kaydetti: "Öncelikle Sivasspor'da daha büyük başarılar elde etmek istiyorum. Daha sonra ise daha önce gittiğim A Milli Takım'da tekrar yerimi alıp, orada kalıcı olmak istiyorum. Oraya gidip de oynamadığınız sürece bir anlamı yok. Orada oynamak istiyorum. O duygular çok daha farklı. İnşallah Allah bir gün bana onu nasip eder, bunu çok istiyorum. Allah izin verirse Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum. Her kaleciden bir şeyler almaya çalışıyorum, her kalecinin özelliğine bakıyorum."

Dünya futbolunda Manuel Neuer'i kendisine örnek aldığını dile getiren Ali, Alman sporcunun bir kalecide olması gereken bütün özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

"Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz"

Ali Şaşal Vural, ligin son haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları maça da değinerek, "Beşiktaş için önemli bir karşılaşma, onların Şampiyonlar Ligi hedefi var. Bizim iddiamız kalmadı ama altıncı olmak ve ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Güzel bir maç, güzel bir atmosferde oynanacak. Biz de iyi bir takımız, can yakacak bir takımız." diye konuştu.

Kendisine destek veren taraftarlara da teşekkür eden Ali, sözlerini şöyle tamamladı: "Sivasspor taraftarı her zaman her yerde bana sahip çıktıklarını gösterdi. Bu duyguya sahip olmak çok güzel. Sevildiğini hissetmek muhteşem bir şey. Bütün taraftarlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar onların güvenini boşa çıkarmayacağıma söz veriyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi performans göstereceğim. Takımıma daha faydalı olarak devam etmek istiyorum."