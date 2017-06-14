"Allah aşkına basın önünde konuşulur mu?"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya'daki kulüp arazilerinin iyi bir şekildeki değerlendirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Beceremeyeceğim işe niye gireyim." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Özbek, Riva'daki kulüp arazisi için yapılan ilk ihaleye gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Arazinin değerlendirilmesi konusunda Emlak Konut ile yaptıkları anlaşmanın bir hasılat paylaşım anlaşması olduğunu yineleyen Özbek, "Biz arsamızı ortaya koyuyoruz, Emlak Konut projeyi geliştirme becerisini ortaya koyuyor. Taraftarın karlılığını arttırıcı mahiyette inşaatlar yapılıyor ve satılıyor. Akabinde de ortaya çıkan karlılık bölüşülüyor. Riva arazisinin ihalesi şeffaf bir ihale. Birinci ihaleye 9 firma katıldı. Çok prestijli firmalar. Bu benim tarafımdan sevinçle karşılandı. Arsamıza yeterince ilgi var. Birinci ihalede firmaların yeterliliği tespit ediliyor. İkinci ihale buradan elde edilecek asgari hasılatı belirler, kesin hasılatı belirlemez. Bu işi beceremeyeceğimizi söylüyorlar. Arkadaşlar beceremeyeceğim işe niye gireyim." diye konuştu.

Faruk Süren'e cevap

Dursun Özbek, toplantıda söz alan ve mevcut yönetimin kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığını ileri süren eski başkan Faruk Süren'e cevap verdi. Konuyla ilgili Faruk Süren'in kendisine bir mektup yazdığını belirten Özek, şunları kaydetti: "Mektubun içeriği zehir zemberek ve yönetim ile başkanı suçluyor. Başkanı ve seçilmiş yönetim kurulunu suçlamak bir alışkanlık haline geldi. 2013 yılında yapılmış bir hareket, bugün ne beni ne de yönetimimi ilgilendirir. Kaldı ki bu tip haberleri servis etme ve basını kullanma bizim tarzımız değil. Bizim Faruk başkan ve yöneticilik yapmış değerli Galatasaraylılarla alıp veremediğimiz bir şey yok. İtibarsızlaştırma da bizim tarzımız değil. Mevcut başkanı ve yönetimi itibarsızlaştırma çabalarının kimin eseri olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla bugünkü yönetime bir kabahat atfetmek için yapılan bu açıklamayı teessüfle karşılıyorum. Bizim Faruk başkana, Galatasaray'a şampiyonluklar yaşatmış bir başkana ancak saygımız olur. Hiçbir zaman kendisini itibarsızlaştırma gibi düşüncemiz olamaz."

Bu konunun kulüp içerisinde çözülmesi gerektiğini aktaran Özbek, "Basına açık bir toplantıda bunu paylaşmak ancak bugünkü yönetimi karalamak ve zan altında bırakmak için yapılmış beyhude bir davranıştır. Ben de bu davranışa teessüf ediyorum." yorumunu yaptı. Galatasaray Kulübünün çok önemli sorunları olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, Faruk Süren'in yarın ikinci ihalesi yapılacak Riva arazisiyle ilgili değerlendirmelerini yanlış bulduğunu anlatarak, "Galatasaray'ın mali yapısını düzgün hale getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyim. Değerli genel kurulumuzun bana verdiği yetkiler çerçevesinde sorumluluğum bin kat daha artmıştır. Bu çaba içerisinde şahsıma ve yönetime destek olmak yerine, 'Bu iş doğru ama bu yönetim bunu beceremez. Dolayısıyla bu para gelmez, şu gelmez.' şeklindeki konuşmalar basına açık bir toplantıda söylenir mi." ifadelerini kullandı. Özbek, kulüpte birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "Artık beraber olma, kenetlenme zamanıdır. Bizim kimseyle hesabımız yok. Tek hesabımız var, o da Galatasaray'ı güzel günlere taşımak." değerlendirmesinde bulundu.