Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114591
ALTIN
157.973
DOLAR
3.7859
STERLİN
5.1108
EURO
4.5404

Allardyce Cenk'i işaret etti

Cenk Tosun ile anlaşatığı iddia edilen Everton'da teknik direktör Allardyce, "Eğer bulabilirsek bir forvet oyuncusuna ihtiyacımız var" dedi

29 Aralık 2017 Cuma 13:12
8 Okunma
Allardyce Cenk'i işaret etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, forvete ihtiyaçları olduğunu ve ara transferde bu konuya ağırlık vereceklerini söyledi.

İngiliz teknik adam, ligde yarın deplasmanda oynayacakları Bournemouth maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Allardyce, Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'u transfer edip etmeyecekleriyle ilgili soru üzerine, "Eğer bulabilirsek bir forvet oyuncusuna ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde bu konuda etkin olacağız. Şu andaki durumumuza göre daha fazla gol atmalıyız." diye konuştu. İngiliz basını, 26 yaşındaki Cenk'le 4,5 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Everton'ın 25 milyon sterlin bonservis ödemeyi kabul ettiğini yazmıştı. Geride kalan 20 haftada 27 puan toplayan Everton, 9. sırada yer alıyor. 24 kez rakip fileleri havalandıran İngiliz temsilcisi, kalesinde 30 gol gördü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Evertonİngiltere Premier LigSam Allardyce
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir'e ortak geliyor
Başakşehir'e ortak geliyor
Süper Lig'e renk kattılar
Süper Lig'e renk kattılar
"O para Cavcav ailesinin zekatıdır"
"O para Cavcav ailesinin zekatıdır"
97 yabancı futbolcu oynadı
97 yabancı futbolcu oynadı
"Takviyelerle iyi yere geleceğiz"
"Takviyelerle iyi yere geleceğiz"
Cenk rekorla transfer oluyor
Cenk rekorla transfer oluyor
Galatasaray için 2017 başarısız geçti
Galatasaray için 2017 başarısız geçti
Lukac, 17'de 17 yaptı
Lukac, 17'de 17 yaptı
Southampton'ı alsa daha iyiydi
Southampton'ı alsa daha iyiydi

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim