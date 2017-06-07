Allegri Juve'de kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, teknik direktör Massimiliano Allegri ile sözleşme yeniledi.

Sezonu lig şampiyonluğu ve İtalya Kupası'yla kapatan Juventus, 49 yaşındaki İtalyan teknik adam Allegri'nin sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Antonio Conte'nin Juventus'tan ayrılarak İtalya Milli Takımı'nın başına geçmesinin ardından Torino ekibini çalıştırmaya başlayan deneyimli teknik adam, göreve geldiğinden bu yana siyah-beyazlı ekiple üst üste üç sezon lig şampiyonluğu ve İtalya Kupası'nı kazandı. Bu dönemde üç kez finale yükseldiği İtalya Süper Kupası'nı bir kez müzesine götüren Juventus, iki kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısını gösterdi. Allegri yönetimindeki İtalyan ekibi, 2015 yılındaki finalde Barcelona'ya 3-1, geçen hafta oynadığı ikinci final de ise bir başka İspanyol ekibi Real Madrid'e 4-1 yenilmişti.