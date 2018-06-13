Almanlar penaltı ustası

Dünya Kupası tarihinde penaltılara giden maçların en başarılı ülkesi Almanya oldu.

"Panzerler", kupa tarihinde bugüne dek penaltılara giden 4 maçında da sahadan üstün ayrılan taraf oldu. Almanlar'dan sonra Arjantin (5-4) ve Brezilya (4-3), penaltıların en başarılı ülkeleri olarak dikkati çekti. Penaltıların en şanssız takımı ise İngiltere'ydi. İngilizler, kupalarda 3 kez penaltılara giden maç oynarken, hepsinde de başarısız olup elendi.

Almanlar kaybetmiyor

Maçları 4 kez penaltılara kalan Almanya; Fransa, Meksika, İngiltere ve Arjantin karşısında turu geçmeyi başardı. 1982 Dünya Kupası'nda 3-3 berabere biten yarı final maçının ardından Fransa'yı 5-4'le geçen Almanlar, 1986'da bu kez çeyrek finalde 0-0 berabere biten karşılaşmada ev sahibi Meksika'yı penaltılarla 4-1 mağlup etti. 1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde İngiltere'yi 4-3, 2006'da da çeyrek finalde Arjantin'i 4-2'lik skorlarla geçen "Panzerler", böylece penaltılarda fire vermedi.

Bu arada maçları 5 kez penaltılara kalan Arjantin 4'ünde başarılı olurken, Brezilya da 4 maçın 3'ünde mutlu sona ulaştı. Hollanda, ikisi de son Dünya Kupası'nda olmak üzere penaltılarda çeyrek finalde Kosta Rika'yı mağlup etti, yarı finalde ise Arjantin'e elendi. Kosta Rika ise aynı kupada Yunanistan'ı penaltılarla eleyip, Hollanda'ya penaltılarda kaybetti. Öte yandan Ukrayna, Paraguay, Güney Kore, Uruguay, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve İsveç birer kez penaltı atışlarına kalıp, turu geçen ülkeler oldu.

İngilizler penaltı atamıyor

Dünya Kupası'nı bir kez müzesine götüren İngiltere ise organizasyon tarihinde penaltılarda başarılı olamıyor. İngilizlerin kupalarda 3 maçı penaltılara kalırken, tamamında rakip takımlar turu geçti. 1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde Almanya ile karşılaşan İngiltere, 1-1 berabere biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti. 1998'de son 16 turunda 2-2 biten maçın sonucunda Arjantin'e penaltılarla 4-3 mağlup olan İngilizler, son olarak da 2006 Almanya'da çeyrek finalde 0-0 berabere biten Portekiz karşılaşmasında, penaltılarla sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

9 ülkenin "siftahı" yok

Dünya kupalarında toplam 9 ülke penaltılarda gülemedi. Japonya, Yugoslavya, Gana, İsviçre, Şili ve Yunanistan birer kez, Meksika ve Romanya ikişer kez, İngiltere ise üç kez penaltı atışlarına giden maçlarda başarılı olamadı.