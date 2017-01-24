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Almanya kararını verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem sisteminin kullanılacağı duyuruldu

24 Ocak 2017 Salı 12:51
Almanya kararını verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağı açıklandı.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bundesliga'da 2017-2018 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem uygulamasına geçileceği duyuruldu. Açıklamada, deneme sürecinin başarıyla sonuçlandığı belirtilerek, sistemin yeni sezon öncesi tüm Bundesliga takımlarının statlarında test edileceği kaydedildi. Sistemden sadece tartışmalı penaltı, gol, kırmızı kart pozisyonlarında ve yanlış oyuncuya kart gösterilen anlarda yararlanılacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
BundesligaFutbolVarVideo Yardımcı Hakem
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