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Almanya, Löw ile devam edecek

Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw'ün, görevde kalacağı bildirildi

03 Temmuz 2018 Salı 16:33
Almanya, Löw ile devam edecek

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw'ün, görevde kalacağı bildirildi.

Alman Futbol Federasyonu'ndan (DFB) yapılan açıklamada, Löw'ün DFB yönetimiyle yaptığı görüşmede teknik direktörlüğü sürdürmek ve gelecekteki görevlere ilişkin takımın yeni oluşumunu şekillendirmek istediğini söylediği aktarıldı.

Almanya Milli Takımı'nın başında 2006'dan beri bulunan ve 2014'te Brezilya'da takımıyla Dünya Kupası'nı kazanan Löw'ün sözleşmesi 2018 Dünya Kupası öncesinde 2022'ye kadar uzatılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alman Milli TakımıFutbolJoachim Löw
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