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Almanya, Meksika sınırına yaklaşamadı

2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nun ilk maçında Meksika, son şampiyon Almanya'yı 1-0 mağlup etti

17 Haziran 2018 Pazar 20:24
Almanya, Meksika sınırına yaklaşamadı

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nun ilk maçında Meksika, son şampiyon Almanya'yı 1-0 mağlup etti.

2. dakikada Almanya ceza sahası içinde topla buluşan Lozano'nun sert vuruşunda, Boateng topa ayak koydu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

35. dakikada Meksika öne geçti. Hızlı gelişen Meksika atağında Javier Hernandez'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lozano, rakibinden kurtulup, yakın direk dibine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Meksika ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu Kross kullandı. Kross'un şutunda, kaleci Ochoa'nın parmaklarının ucuna değen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

87. dakikada sağ kanattan Draxler'in yaptığı ortada Mario Gomez yakın mesafeden topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

89. dakikada Brandt'ın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Reus altı pas içine yerden sert gönderdi. Mario Gomez'in topukla yaptığı vuruşta, top kaleci Ochoa'dan döndü. Ceza sahası dışına açılan topa Kross sert vurdu, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıAlmanyaFutbolMeksikaSpor
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