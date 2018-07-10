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Altay gelecek için umutlu

Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, "Eskilerle yenilerin kaynaşması çok kısa bir sürede oldu ve sinerjiyi yakalayarak uyumu sağladık. Şimdi yavaş yavaş iyi yolda ilerliyoruz. Şu anda çok ümit veren bir görüntü var" dedi

10 Temmuz 2018 Salı 13:33
Altay gelecek için umutlu

Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, iyi bir takım olduklarını ve Spor Toto 1. Lig'e iddialı hazırlandıklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Altay, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olup 7 yıl aranın ardından çıktığı Spor Toto 1. Lig'de zorlu rakipleriyle mücadelesine devam edecek. Daha önce UEFA Kupası'nda mücadele eden 104 yaşındaki İzmir ekibi, aynı zamanda 7 kez final oynayıp Türkiye Kupası'nı 2 defa müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.

Süper Lig'de 41 sezon mücadele eden ve alınan bu başarıların ardından 2011'de ilk kez ikinci lige düşen Altay, yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Alper Avcı, yaptığı açıklamada, güzel bir çalışma dönemi geçirdiklerini, kentteki iklim şartlarının kamp için ideal olduğunu dile getirdi. Daha çok bilindik futbolcularla yollarına devam ettiklerini belirten Avcı, "Eskilerle yenilerin kaynaşması çok kısa bir sürede oldu ve sinerjiyi yakalayarak uyumu sağladık. Şimdi yavaş yavaş iyi yolda ilerliyoruz. Şu anda çok ümit veren bir görüntü var. Hazırlık maçları oynayacağız, onlardan sonra bazı şeyler daha belirgin olacak." diye konuştu.

"Hazırlık maçlarına göre transferi düşünebiliriz"
Altay'ın çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan Avcı, yönetimin futbol anlamında başarılı işler yaptığını kaydetti. Genç teknik adam, şöyle konuştu: "Takımımdan gayet memnunum. Şu anda transfer ihtiyacımız görünmüyor ancak gerçekçi olmak gerekiyor. Hazırlık maçlarına göre transferi düşünebiliriz. Altay son iki sezondur şampiyon olan büyük bir camia. Yönetim de özellikle son iki sezondur her anlamda çok başarılı ve doğru işler yapmış. Geldikten sonra güzel bir sistemin kurulduğunu gördük."

"Keyifli bir lig olacak"
Spor Toto 1. Lig'de güçlü rakiplerin mücadele edeceğine işaret eden Avcı, keyifli bir ligin kendilerini beklediğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Keyifli bir lig olacak. Altay'ın olduğu her yede hedef olur. Çünkü biz bu sistemin parçasıyız. Bu süreç bizi nereye taşıyacak hep birlikte göreceğiz. Daha önce şampiyonluk yaşadım. Sürpriz sonuçlar çıkabilecek bir lig olacak."

AA

Son Güncelleme: 10.07.2018 14:15
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigFutbolAltayAlper Avcı
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