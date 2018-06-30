Altay, kadroyu güçlendiriyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Hırvat oyuncu Adnan Aganovic ve gurbetçi futbolcu Kürşad Sürmeli ile prensip anlaşmasına vardı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak Erzurum kampı öncesinde Hırvat orta saha oyuncusu Aganovic'le prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Pazartesi sabahı İzmir'e gelecek 31 yaşındaki Aganovic'in, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra Erzurum kampı kadrosuna dahil olmasının beklendiği kaydedildi.

Anlaşmaya varılan bir diğer futbolcu gurbetçi orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli'nin ise İzmir'e gelmeden direkt Erzurum kampına katılacağı belirtildi. Hollanda doğumlu 23 yaşındaki futbolcunun kampta 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.