Altay telafi peşinde

Spor Toto 1. Lig'de 16 Eylül Pazar günü deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak Altay'ın teknik direktörü Alper Avcı, geride kalan 4 haftada zaman zaman basit hatalar yaptıklarını belirterek, "Bunları düzeltip yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

Avcı, yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yaptıkları iznin ardından çalışmalarına günde çift antrenmanla devam ettiklerini söyledi. Kendileri için iyi bir dönem olduğunu kaydeden Avcı, şöyle konuştu: "Geçen 4 haftada zaman zaman basit hatalar yapmıştık, bunları düzeltip yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Bu haftaki rakibimiz Boluspor ligde 4'te 4 yapan bir takım. Geçen seneden korudukları bir kadroları var. İstikrarlarını devam ettiriyorlar. Sait hocadan sonra iyi futbol oynayan ve bunu sonuca yansıtabilen bir ekip."

Avcı, ligde ilk 4 haftalık periyotta 8 puan topladıklarını belirterek, "Gerek ofansif gerek defansif anlamda iyi durumdayız. İlk 4 haftada 3 gol yedik, bunlar bireysel hatadan kaynaklandı. Her geçen gün futbolumuzun üzerine koyarak devam edeceğiz." dedi.

Spor Toto 1. Lig'de ilk 4 haftalık periyotta topladığı 8 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, yoluna namağlup devam eden 3 ekipten biri. Rakip filelere 9 gol gönderen İzmir temsilcisi, Gençlerbirliği ile ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor.