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Altınordu 6 futbolcusunu kiralık verilecek

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İkinci ve üçüncü lig kulüpleri ile görüşerek genç oyuncularımıza forma şansı bulacakları ortam yaratacağız" dedi

20 Aralık 2017 Çarşamba 11:08
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Altınordu 6 futbolcusunu kiralık verilecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İkinci ve üçüncü lig kulüpleri ile görüşerek genç oyuncularımıza forma şansı bulacakları ortam yaratacağız." dedi.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, genç oyuncular Oğulcan Ülgün, Recep Yemişci ve Ali Emre Yanar’ın sözleşmelerinin 2023 yılına kadar uzatıldığı bildirildi. A takım kadrosunda fazla forma şansı bulamayan Onur Demir, Berk Erel ve Yusuf Yalçın Arslan ile Fethiyespor'dan dönen İzlem Anıl Balakkız'ın yanı sıra İbrahim Çağrı Oğuz ve Arda Hilmi Şengül'ün sezon sonuna kadar kiralanacağı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Karacabeyspor'da kiralık oynayıp gelişimini hızlandıran Rıdvan Özdemir'in A takım formasıyla son iki maçta gösterdiği performansın dikkati çektiğini kaydetti.

Gelişim ligleri ile TFF 1. Lig’de futbolun çok farklı düzeylerde oynandığını vurgulayan Eroğlu, "Bu açıdan genç oyuncularımızın bu sürece adaptasyonlarını hızlandırmak istiyoruz. Rıdvan Özdemir, Karacabey’de kiralık geçirdiği dönemi iyi kullanıp gelişimini tamamladı. İkinci ve üçüncü lig kulüpleri ile görüşerek genç oyuncularımıza forma şansı bulacakları ortam yaratacağız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınorduFutbolKiralık
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