Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95791
ALTIN
191.773
DOLAR
4.6025
STERLİN
6.1726
EURO
5.4168

Altınordu'dan Atletico'ya ziyaret

17 Yaş Altı Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle İspanya'da bulunan Altınordu heyeti, Atletico Madrid yöneticileriyle bir araya geldi

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:08
Altınordu'dan Atletico'ya ziyaret

Futbolda 17 Yaş Altı Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle İspanya'da bulunan Altınordu heyeti, Atletico Madrid yöneticileriyle bir araya geldi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu Futbol Meslek Okulu Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, sportif etkinlikler yönetmeni Umut Köse, 17 yaş altı antrenörü Hasan Fırat, yardımcı antrenör Cenk Çoyduyar ile kaleci antrenörü Murat Gönen'den oluşan heyetin Atletico Madridli yöneticiler Alejandro Longa ve Jorge Peraza ile bir araya geldiği belirtildi.

Longa ve Peraza'nın bu hafta sonunda 14 yaş altı takımların katılımıyla İspanya’da başlayacak Wanda Kupası hakkında bilgiler aktardığı bildirildi. İki kulüp arasında karşılıklı entegrasyonu sağlamak üzere saha çalışmaları ve antrenör seminerleri gibi konularda fikir alışverişi yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan bu yıl ilk kez düzenlenecek Wanda Kupası'nda mücadele edecek Altınordu 14 yaş altı takımının yarın İspanya'ya gideceği bildirildi. Organizasyonda A Grubu’nda mücadele edecek Altınordu'nun 8 Haziran Cuma günü Juventus ve Dallas, 9 Haziran Cumartesi günü ise Liverpool, Atletico Madrid ve Porto ile karşılaşacağı aktarıldı.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2018 13:38
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretIş BirliğiAtletico MadridAltyapıAltınordu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslan'ın ilk transferi Muğdat
Aslan'ın ilk transferi Muğdat
Fener, Pereira'ya tazminat ödeyecek
Fener, Pereira'ya tazminat ödeyecek
Comolli'nin ilk göz ağrısı
Comolli'nin ilk göz ağrısı
Ülkesinden talip çıktı
Ülkesinden talip çıktı
"Herhangi bir teklif gelmedi"
"Herhangi bir teklif gelmedi"
Beşiktaş yönetimi sefere çıkıyor
Beşiktaş yönetimi sefere çıkıyor
"Türkiye ile güçlü bağlarımız var"
"Türkiye ile güçlü bağlarımız var"
Gençler, Eylül'de kongreye gidiyor
Gençler, Eylül'de kongreye gidiyor
Gazişehir'de 2 ayrılık
Gazişehir'de 2 ayrılık
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim