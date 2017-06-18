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Altınordu'dan bir genç daha uçuyor

Altınordu altyapısında yetiştirdiği genç kaleci Berke Özer için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı

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Altınordu'dan bir genç daha uçuyor
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İtalya ve İspanya'dan 3 kulübün ilgilendiği Berke Özer için 5 milyon euro istediklerini açıkladı. NTV Spor'a yaptığı açıklamada, 2000 doğumlu genç kaleci için birçok Avrupa kulübünün girişimde bulunduğunu belirten Özkan, 5 milyon euro'luk bir ücret belirledikleri söyledi. TFF 1. Lig'de mücadele Altınordu'nun kalesini koruyan Berke, uzun süredir Avrupa devlerinin radarındaydı. Gelen teklifleri değerlendirdiklerini belirten Özkan, pazarlıklara 5 milyon euro'dan başlayacaklarını açıkladı. Altınordu, son olarak A Milli Takım'ın Makedonya ve Kosova maçları kadrosuna alınan Berke'nin daha sonraki transferinden de yüzde 30'luk bir pay almayı hedefliyor.
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TFF 1.LigAltınorduBerke Özer
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