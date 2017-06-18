Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İtalya ve İspanya'dan 3 kulübün ilgilendiği Berke Özer için 5 milyon euro istediklerini açıkladı. NTV Spor'a yaptığı açıklamada, 2000 doğumlu genç kaleci için birçok Avrupa kulübünün girişimde bulunduğunu belirten Özkan, 5 milyon euro'luk bir ücret belirledikleri söyledi. TFF 1. Lig'de mücadele Altınordu'nun kalesini koruyan Berke, uzun süredir Avrupa devlerinin radarındaydı. Gelen teklifleri değerlendirdiklerini belirten Özkan, pazarlıklara 5 milyon euro'dan başlayacaklarını açıkladı. Altınordu, son olarak A Milli Takım'ın Makedonya ve Kosova maçları kadrosuna alınan Berke'nin daha sonraki transferinden de yüzde 30'luk bir pay almayı hedefliyor.
Altınordu'dan bir genç daha uçuyor
Altınordu altyapısında yetiştirdiği genç kaleci Berke Özer için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı
18 Haziran 2017 Pazar 16:25
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