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Altınordu dünyaya damga vuruyor

Altınordu 17 Yaş Altı Takımı, organizasyonda çeyrek finale yükseldi

01 Haziran 2018 Cuma 11:38
Altınordu dünyaya damga vuruyor

Altınordu 17 Yaş Altı Takımı, İspanya'daki Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Madrid'deki 17 yaş altı turnuvanın ilk maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup eden kırmızı-lacivertli ekibin daha sonra Japon ekibi Jef United'le 1-1 berabere kaldığı, Brezilya temsilcisi Santos'a 3-2 mağlup olduğu belirtildi.

Grubu 4 puanla tamamlayan Altınordu'nun çeyrek finalde yarın TSİ 19.00'da İspanyol ekibi Leganes ile karşılaşacağı bildirildi.

Öte yandan Almanya'daki "Sportsview Kupası"na katılacak Altınordu 13 Yaş Altı Takımı'nın Almanya'ya gittiği, İzmir temsilcisinin ilk turda Tus Metzingen, Reutlingen, FC Agusburg, Bad Saulgau ve Sandhausen ile karşılaşacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
17 Yaş AltıAltınorduçeyrek FinalFutbolKulüpler Kupası
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