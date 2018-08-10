Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94940
ALTIN
250.719
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2056
EURO
7.3162

Altınordu, golcü Serdar ile anlaştı

Altınordu, golcü futbolcu Serdar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

10 Ağustos 2018 Cuma 13:38
Altınordu, golcü Serdar ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Gazişehir Gaziantep'ten Serdar Deliktaş'ı kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Serdar Deliktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdar Deliktaş, Altınordu'nun çok farklı bir misyona sahip olduğunu belirtti.

Altınordu'nun bir yandan yarışmacı kimliği ile şampiyonluğa oynadığını, diğer yandan her sezon futbola yepyeni yıldızlar kazandırdığını bildiren Deliktaş, "Altınordu örnek alınması gereken bir model. Her oyuncunun kariyer gelişimine önemli katkılar sağlayan Altınordu'nun 50 yıla yakın aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönme planları yapan kadrosunda olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Futbola Kahramanmaraşspor'da başlayan 32 yaşındaki forvet daha önce GASKİ Spor, Gazişehir Gaziantep, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'da da forma giydi. Serdar Deliktaş'ın 1. Lig'de 191 maçta 57 golü bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2018 14:34
Anahtar Kelimeler:
TransferSpor Toto 1. LigSerdar DeliktaşFutbolAltınordu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paşa, sezonu Rize'de açacak
Paşa, sezonu Rize'de açacak
Fenerbahçe taraftarı ile buluşuyor
Fenerbahçe taraftarı ile buluşuyor
"Emre daha sakin olmalı"
"Emre daha sakin olmalı"
Terim'e forma verdiler
Terim'e forma verdiler
"Hobimden para kazanıyorum"
"Hobimden para kazanıyorum"
Göz Göz ilk haftada yenilmiyor
Göz Göz ilk haftada yenilmiyor
En kötü derecesi 11.'lik
En kötü derecesi 11.'lik
Serveti kaleye yatırdılar
Serveti kaleye yatırdılar
Kartal, 48 maç yenilmedi
Kartal, 48 maç yenilmedi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim