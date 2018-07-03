Altınordu, Litvanya'dan transfer yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Litvanya ekibi Atlantas'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Koç'u iki yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Altınordu, Belçika doğumlu Anıl Koç'u transfer etti. Futbola Belçika'nın Anderlecht takımında başlayan, Charlton, Saint Truiden, FC Eindhoven, Antalyaspor ve son olarak Atlantas ekibinde forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Koç, Altınordu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, Altınordu'nun gelişimi için en iyi kulüp olduğunu belirterek, "Burada kendimi ispatlayacağım. En iyi katkıyı vermek ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum. Sezon açılışında çok güzel bir tablo yaşandı. Bunun 34. hafta sonuna kadar bu şekilde devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Altınordu daha önce Gazişehir Gaziantep'ten Sinan Osmanoğlu, Denizlispor'dan Hüseyin Atakan Üner, Manisaspor'dan Mehmet Enes Sığırcı, Bandırmaspor'dan David Deniz Kılınç ve Almanya'nın Viktoria Köln takımından Kemal Rüzgar'ı renklerine bağlamıştı.