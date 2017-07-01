Türkiye’de yetiştirdiği futbolcularla dikkat çeken Altınordu, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı. İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde basına açık gerçekleştirilen antrenmanı Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altınordu yönetim kurulu üyeleri, dernek yöneticileri ve taraftarlar takip etti. Kırmızı-lacivertli kulübün Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İzmir ekibinin ilk idmanında 26 kişilik kadroda 23 genç oyuncu bulunmasıyla ilgili 'İşte benim takımım' değerlendirmesini yaparak, "Bugünü 10 yıl önce hayal etmiştik. Böyle bir anı bana yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Altınordu sezonu açtı
Altınordu, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde basına açık olarak gerçekleştirilen idmanla başladı. İlk çalışmayı Başkan Seyit Mehmet Özkan, yönetim kurulu üyeleri, dernek yöneticileri ve taraftarlar takip etti
01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:37
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Türkiye’de yetiştirdiği futbolcularla dikkat çeken Altınordu, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı. İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde basına açık gerçekleştirilen antrenmanı Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altınordu yönetim kurulu üyeleri, dernek yöneticileri ve taraftarlar takip etti. Kırmızı-lacivertli kulübün Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İzmir ekibinin ilk idmanında 26 kişilik kadroda 23 genç oyuncu bulunmasıyla ilgili 'İşte benim takımım' değerlendirmesini yaparak, "Bugünü 10 yıl önce hayal etmiştik. Böyle bir anı bana yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.