Altınordu'ya yeni transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Denizlispor'dan Hüseyin Atakan Üner'i kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'le 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Denizlispor altyapısında yetişen 19 yaşındaki oyuncu geçen sezon yeşil-siyahlı formayla 12 lig ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin Atakan Üner, Altınordu'da yer alan Recep Yemişci ve Ali Mert Aydın ile milli takımlarda görev yaptığını, kırmızı-lacivertli kulübü çok iyi tanıdığını belirtti. Altınordu'nun Türkiye'deki genç futbolcuların Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu bildiren Hüseyin Atakan, "Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi ben de büyük hedefleri olan bir oyuncuyum. Altınordu'da kariyer gelişimimi yükseltip tamamlamak ve Türk futbolunun Avrupa'daki temsilcilerinden biri olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.