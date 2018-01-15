Altıparmak, A Milli Takımı istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmak istediğini söyledi.

Altıparmak, ligde ilk yarıyı 24 puan ve averajla 7'nci sırada tamamlayan mavi-beyazlı ekibin Antalya'da yaptığı devre arası kampında soruları yanıtladı. Altyapının kendisi için çok önemli olduğunu belirten 48 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "12 yıllık teknik direktörlük kariyerimde 50'den fazla oyuncu yetiştirdim. Bunlar arasında Süper Lig'de oynayan Emre Akbaba ile Ömer Ali Şahiner ve TFF 1. Lig'de forma giyen Muhammet Reis, Murat Gürbüzerol ile İshak Çakmak var. Bununla gurur duyuyorum. Benim en büyük hedefim Türk futboluna oyuncu yetiştirmek. A Milli Takımı çalıştırmak istiyorum. Milli takımda görev yapmak ve ardından yurt dışına gitmeyi hedefliyorum. Türk insanının orada başarılı olacağını göstermek istiyorum. Türk teknik direktörlere güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Üç sene önce Dubai'den bir takımla görüşmüştüm fakat o zaman pro-lisansım olmadığı için gidemedim. Puan ortalamasına bakıldığında Türkiye'deki en başarılı 5 teknik direktörden biri olduğumu düşünüyorum."

"Play-off'a kalmayı hedefliyoruz"

Mehmet Altıparmak, hedeflerinin sezon sonunda play-off'u yakalamak olduğunu aktardı. Her zaman geriden gelmenin avantaj olduğunu savunan Altıparmak, "Bunu yakaladık. İkinci yarının ilk 3 haftasında MKE Ankaragücü, Balıkesirspor Baltok ve Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçlar, hedeflerimizi belirleyecektir. İyi bir takımız. Muhteşem bir taraftarımız var. Sezon sonunda play-off'a kalmayı hedefliyoruz. Hep beraber hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Nobre ve Burhan'ın takımda olması büyük avantaj"

Altıparmak, takımda deneyimli oyuncular Mert Nobre ve Burhan Eşer'in bulunmasının kendisine çok avantaj sağladığını dile getirdi. İki oyuncunun da performansından memnun olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Nobre ve Burhan gibi önemli 2 oyuncunun takımda olması benim için büyük avantaj çünkü bir sağ, biri sol kolum. Onlar, ekibimden sonra sahadaki elim ayağım. Nobre'nin performansı inanılmaz. Burhan'ın takımı sahiplenmesi ise beni memnun ediyor." şeklinde görüş belirtti.

"Başkan ve yönetimler, kendi döneminden sorumlu olmalı"

Mehmet Altıparmak, Türkiye'de birçok kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntıya futboldan anlamayan yöneticilerin sebep olduğunu savundu. Çözümün bilindiğini ama uygulamada bir şey yapılamadığını ifade eden 48 yaşındaki Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Federasyonu seçtikleri için hep kulüplerden yana tavır konuluyor. Futbolla ilgisi olmayan insanlar bizi yönetiyor. Parası olan yöneticilik yapıyor. Yöneticiler, futbolu fazla bildiklerini zannediyorlar. En büyük sıkıntımız ise kulüplerdeki rant. Kulüpler bu yüzden batıyor. Yönetmeyi bilmiyorlar. Çok iyi başkanlar da var. Onları da örnek almamız lazım. Başkan ve yönetimler, kendi döneminden sorumlu olmalı. Yoksa bu sıkıntı çözülmez. Şu anda eskiye göre birçok yerden gelir de var ama borç da çok. Futbolun başına, futboldan anlayan insanları getireceksiniz. Ben, burada çok şanslıyım. Bizi anlayan iyi bir yönetim var. Onlarla başarıyı yakalayacağız."

"Hiçbir yerle kıyaslanmayacak tesisimiz var"

Mehmet Altıparmak, dünyada hiçbir yerle kıyaslanmayacak düzeyde bir kamp merkezine sahip olduklarını kaydetti. Palandöken'deki tesislerde sezon başında birçok takımın kamp yaptığını vurgulayan Altıparmak, "Tesislerde 11, stadın etrafında ise 5-6 çim saha var. Antrenman tesisimiz alttan ısıtmalı oldu. Dünyada hiçbir yerle kıyaslanmayacak tesisimiz var. 21 Yaş Altı Takımımız kendi liginin lideri. Çok şanslıyız. Artık kulüplerin ayakta durması da altyapıdan gelecek oyunculara bağlı. İmkanlar çok iyi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, şehri, oyuncusu, taraftarı ve tesisleriyle Süper Lig'e her anlamda hazır." değerlendirmesinde bulundu.