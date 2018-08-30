Altliglerde perde açılıyor

TFF 2. Lig’de yeni sezonda toplam 38 takım, 18’erli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar doğrudan 1. Lig’e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig’e çıkacak 3. ekibin belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak. Ligde normal sezon sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig’e düşecek. TFF 3. Lig’de geçen sezon başarılı olan 6 takım yeni sezonda TFF 2. Lig’de yer alacak. Geçen sezon 3. Lig’de gruplarını lider tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği ve UTAŞ Uşakspor ile play-off’larda rakiplerine üstünlük sağlayan Ankara Demirspor, Tarsus İdmanyurdu ve Bayrampaşa, TFF 2. Lig’e yükselme hakkı elde etmişti.

Daha önce Süper Lig’de yer alan bazı takımlar da TFF 2. Lig’de mücadele verecek. Tarihlerinde Süper Lig tecrübesi bulunan Gaziantepspor, Samsunspor, Sakaryaspor, Manisaspor, Sarıyer, Hacettepe, Kahramanmaraşspor ve Fatih Karagümrük gibi takımlar yeni sezonda 2. Lig’de başarı kovalayacak. Bu arada Beyaz Grup temsilcileri Gaziantepspor ve Manisaspor, sezona aldıkları altışar ceza puanıyla başlayacak.

Karagümrük sezona iddialı giriyor

Fatih Karagümrük bu sezonki kadro yapılanmasıyla dikkati çekiyor. Süleyman Hurma’nın başkanlığını yaptığı Karagümrük’te yeni sezon öncesinde teknik direktörlüğe Yusuf Şimşek getirildi. Kırmızı Grup’ta mücadele edecek Karagümrük, kadrosuna Süper Lig tecrübeleri bulunan Mehmet Batdal, Erkan Zengin, Yiğit İncedemir, Sanharib Malki, Şenol Can, Merter Yüce, Turgut Şahin ile Fuchs’u dahil etti.

TFF 3. Lig’de de heyecan başlıyor

TFF 3. Lig’de 2018-2019 sezonu, hafta sonunda oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. TFF 3. Lig’de bu sezon 1. Grup’ta 17, 2 ve 3. gruplarda ise 18’er takım çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Gruplarında 1. sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig’e yükselecek. Gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan ekipler, üst lige çıkacak son 3 takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak. Ligde normal sezon müsabakaları sonunda 18 takımlı 2 grupta puan cetvelinin son 3 sırasında yer alan üçer takım, 17 takımlı 1. Grup’ta ise son 2’de yer alan 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig’de yoluna devam edecek.

BAL’da geçen sezon başarılı olan 9 takım, yeni sezonda 3. Lig’de yoluna devam edecek. Geçen yıl BAL’da oynayan Adıyaman 1954, Kırşehir Bldspor, Fatsa Bldspor, Şile Yıldızspor, Gebzespor, Serik Bldspor, Nevşehirspor Bldspor, Artvin Hopaspor ve Alibeyköyspor, yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek.