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Alves'e 3 maç ceza

Lyon maçında kırmızı kart gören PSG'li Dani Alves'e 3 maç men cezası verildi

26 Ocak 2018 Cuma 12:09
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Alves'e 3 maç ceza

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Dani Alves, 3 maç men cezası aldı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geçen hafta PSG'nin konuk olduğu Olympique Lyon'a 2-1 kaybettiği maçın 57. dakikasında kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Alves'e, 3 maç men cezası verildiği belirtildi. Açıklamada, Brezilyalı futbolcuya, rakibine yaptığı faullü hareket nedeniyle 2, kartın ardından hakeme aşırı itirazı nedeniyle de 1 maç ceza verildiği ifade edildi.

AA

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3 Maç Men CezasıDani AlvesFransa 1. Futbol LigiParis Saint-GermainSpor
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