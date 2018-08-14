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Amiri antrenmana açıkmadı

Trabzonspor, Süper Lig'de Cuma günü sahasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

14 Ağustos 2018 Salı 14:25
Amiri antrenmana açıkmadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 17 Ağustos Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Vahid Amiri, Kamil Ahmet Çörekçi ve izinli olan Mustafa Akbaş katılmadı.

Sezon öncesi kasık ameliyatı geçiren Burak Yılmaz ise koşunun ardından ayak tenisinin oynandığı antrenmanda yer aldı. Golcü oyuncu, antrenmanın ardından da bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın basına kapalı yapacağı idmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2018 14:34
Anahtar Kelimeler:
FutbolSivassporSpor Toto Süper LigTrabzonspor
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