Amiri antrenmana açıkmadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 17 Ağustos Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Vahid Amiri, Kamil Ahmet Çörekçi ve izinli olan Mustafa Akbaş katılmadı.

Sezon öncesi kasık ameliyatı geçiren Burak Yılmaz ise koşunun ardından ayak tenisinin oynandığı antrenmanda yer aldı. Golcü oyuncu, antrenmanın ardından da bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın basına kapalı yapacağı idmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.