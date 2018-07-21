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Amiri Trabzonspor'a imza attı

Trabzonspor, İranlı milli futbolcu Vahid Amiri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:33
Amiri Trabzonspor'a imza attı

Trabzonspor, İranlı milli futbolcu Vahid Amiri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İran’ın Persepolis takımında forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Vahid Amiri Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu katıldı. Bir süre önce Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçen Amiri yönetimle bir araya gelerek anlaşma sağladı. Trabzon’a geldiği için mutlu olduğunu belirten İranlı milli futbolcu Amiri, "Gördüğüm kadarıyla bu şehirde Trabzonspor’u çok kişi seviyor. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ise, Vahid Amiri ile yaklaşık 1 aydır görüştüklerini dile getirerek, “İran Milli takımının sol açık oynayan bir oyuncusu. Bizimde bu mevkide bir oyuncu eksiğimiz vardı. Bunu dost, kardeş İran’dan temin etmemiz en azından uyum sürecini en asgaride atlatmamıza sebep olacaktır. Kendisinin iyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Burada da aynı performansı sergileyecektir. Zaten Trabzon’a çok miktarda İran’dan turizm amaçlı gelen insanlar var. Burada yalnızlıkta çekmeyecektir. Örf ve adet olarak ta Türkiye, İran çok benzer ülkeler. O açıdan kendisinin kısa sürede bu adaptasyon dönemini atlayıp kadroya katkı vereceğine inanıyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Tabi ki gönül isterdi ki transfer döneminin başında oyuncu katılımı sağlamış olsaydık. Ancak bazı olumsuz gelişmeler kulübün diğer konulardaki problemleri transferin bugüne sarkmasına bundan sonra da umuyoruz ki stoper mevkisine 1-2 oyuncu daha katacağız. Takviyeleri sağlamış olacağız. Kendisine başarılar diliyorum. Bu son dakika transferi değildir yaklaşık bir aydır görüşmeler sürüyordu” şeklinde konuştu.

OFSPOR FUTBOLCUSU BERKAY SEFA KAYA İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Trabzonspor, Ofspor’un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Sefa Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Kaya, “Herkesin hayali Trabzonspor’da oynamak. Bende bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bana yardım eden herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, son dönemde altyapıya her zamankinden daha çok önem verdiklerini vurgulayarak, “İki sebepten dolayı altyapıya önem veriyoruz. Birincisi Trabzonspor’un misyonu bunu gerektiriyor. İkincisi Trabzonspor’un ekonomik şartları bunu gerektiriyor. Bunları açıkça söylüyoruz. İnşallah biz buradan çok sayıda Yusuf’lar, Abdülkadir’ler yetiştireceğiz. Bu süreçte kadroya dahil edilen ilk Berkay değil birkaç arkadaşımız daha var. İstiyoruz ki çok sayıda Trabzonspor altyapısından gelen oyuncu bu formayı taşısın. Tabi ki bu dışa kapalıyız transfer yapmayacağız yabancı almayacağız anlamı taşımıyor. Ama kadronun çoğunluğunun Trabzonspor altyapısından yetişen oyunculardan oluşması temel hedefimiz. Kulüp olarak bunu ne kadar becerebilirsek, başarabilirsek o kadar gayemize ulaşmış oluruz. Genç kardeşime başarılar diliyorum inşallah imza töreni ile hatırlayacağımız hatıralar yaşatacak. O Berkay’ı görüyorsunuz ya biz onun imza töreninde bulunmuştuk diyeceğiz” şeklinde konuştu.

İHA

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