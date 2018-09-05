Ampute milliler kupaya hazırlanıyor

Bolu’da üçüncü kamplarına giren Ampute Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası hazırlıklarına yeniden başladı. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Bolu’da kampa giren Avrupa şampiyonu milliler, Karaçayır Spor Kompleksi’nde bulunan antrenman sahasında çalışmalarını sürdürüyor. Meksika’da 24 Ekim’de başlayacak Dünya Kupası’na, teknik direktör Uğur Özcan ve yardımcı antrenörler yönetiminde hazırlanan milliler, antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve kondisyon çalışması yapan Ampute Milli Takım futbolcuları, antrenmanın son kısmında ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

‘Son viraja girdik’

Teknik direktör Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu’da bu sene üçüncü kamplarına girdiklerini anımsatarak, buranın hem havası hem de sahalarıyla kendileri için çok güzel bir yer olduğunu söyledi. Özcan, ayın 15’ine kadar Bolu’da olacaklarını ve çalışmalarına günde çift idman yaparak devam edeceklerini belirtti. Bolu’nun ardından iki kamp daha yapacaklarını dile getiren Özcan, “Artık son viraja girdik. Parolamız yine şampiyonluk. O kupa inşallah Türkiye’ye gelecek. Gelmek de zorunda. Bir Avrupa apoletimiz var. Bir de dünya apoletimiz olursa güzel olur. Bu, Türkiye’ye yakışır. Bizim de yakışanı yapmamız lazım. Hedef dünya şampiyonluğu.” dedi.

Dünya Kupası’nda Kenya, ABD ve İran ile aynı grupta yer aldıklarını hatırlatan Uğur Özcan, “İnşallah ilk olarak o gruptan çıkarız ve kupayı Türkiye’ye getirme adına adımlar atmaya devam ederiz. Hedefimiz kupayı buraya getirmek.” şeklinde konuştu.