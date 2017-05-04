Alman ekibi Bayern Münih'in başında lig şampiyonluğuna ulaşan İtalyan Carlo Ancelotti, çalıştırdığı takımlarda elde ettiği başarılarla futbol tarihinin elit teknik adamları arasında kendisine yer buldu. Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Almanya'daki şampiyonluğuyla Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinin (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) 4'ünde lig zaferi yaşayan ilk teknik adam olarak tarihe geçti. Ancelotti, 2003-2004'te Milan ile İtalya'da, 2009-2010'da Chelsea'nin başında İngiltere'de, 2012-2013'te Paris Saint-Germain'i (PSG) çalıştırdığı dönemde Fransa'da ve bu sezon Bayern Münih teknik direktörlüğünde bitime 3 hafta kala Almanya'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ancelotti ile şampiyonluk garanti
Almanya'da Bayern Münih'i şampiyon yaparak Avrupa'nın 4 büyük futbol ülkesinde lig zaferi yaşayan ilk teknik adam unvanını kazanan İtalyan Ancelotti, kariyeri boyunca yakaladığı başarılarla adından söz ettirdi
04 Mayıs 2017 Perşembe 12:10
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Alman ekibi Bayern Münih'in başında lig şampiyonluğuna ulaşan İtalyan Carlo Ancelotti, çalıştırdığı takımlarda elde ettiği başarılarla futbol tarihinin elit teknik adamları arasında kendisine yer buldu. Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Almanya'daki şampiyonluğuyla Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinin (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) 4'ünde lig zaferi yaşayan ilk teknik adam olarak tarihe geçti. Ancelotti, 2003-2004'te Milan ile İtalya'da, 2009-2010'da Chelsea'nin başında İngiltere'de, 2012-2013'te Paris Saint-Germain'i (PSG) çalıştırdığı dönemde Fransa'da ve bu sezon Bayern Münih teknik direktörlüğünde bitime 3 hafta kala Almanya'da şampiyonluk sevinci yaşadı.