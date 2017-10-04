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Ancelotti İngiltere'yi istiyor

Bayern Münih ile yolları ayrılan Carlo Ancelotti ile Chelsea, Arsenal, Everton ve West Ham United ilgileniyor. Carlo Ancelotti, Bayern Münih'ten ayrılmasının ardından Premier Lig'e dönüş sinyali verdi

04 Ekim 2017 Çarşamba 11:16
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Ancelotti İngiltere'yi istiyor

Sky Sports'a konuşan Carlo Ancelotti, "Tekrar takım yönetmek istiyorum. Bu sezon değil, belki gelecek sezon. Premier Lig veya başka bir kulüp, herhangi bir tercihim yok. Tek istediğim tekrar takım yönetmek. dedi.

Ancelotti daha önce de bir yardım maçında, "Önümüzdeki "10 ay dinleneceğim. Dolayısıyla yeni bir takım yok." demişti. Deneyimli teknik adamın Chelsea'ye geri dönmesi seçenekler arasında yer alıyor. Geçen sezon Antonio Conte'nin, bir gün İtalya'ya geri döneceğini söylemiş olması da bu ihtimali güçlendiriyor. 58 yaşındaki Ancelotti'nin Arsenal hayranı olduğu da biliniyor. Arsene Wenger'in olası ayrılığında başa geçmesi oldukça muhtemel.

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Son Güncelleme: 04.10.2017 13:46
Anahtar Kelimeler:
IngilterePremier LigAncelottiFutbol
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