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Ancelotti yolun sonuna geldi

Alman ekibi Bayern Münih, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verildiğini duyurdu

28 Eylül 2017 Perşembe 12:25
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Ancelotti yolun sonuna geldi

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde dün Paris Saint-Germain karşısında yaşanan 3-0'lık mağlubiyetin değerlendirilmesinin sonucunda 58 yaşındaki Ancelotti'nin görevine son verildiği belirtildi. Daha önce Ancelotti'nin yardımcılığını yapan Fransız teknik direktör Willy Sagnol'un geçici olarak teknik direktörlük görevini üstleneceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Kar-Heinz Rummenigge, sezon başından beri takımın performansının beklentileri karşılamadığını ifade ederek, Paris'teki karşılaşmanın bundan sonuçlar çıkarılması gerektiğini açık bir şekilde gösterdiğini kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde iki haftada bir galibiyet alan Bayern Münih, Bundesliga'da ise 6 hafta sonunda 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle Borussia Dortmund ile Hoffenheim'ın ardından 13 puanla 3. sırada yer alıyor. Manchester City'ye giden teknik direktör Pep Guardiola'nın yerine geçen sezon takımın başına getirilen Ancelotti, Bayern Münih'teki ilk yılında lig şampiyonluğu yaşamıştı.

AA

Son Güncelleme: 28.09.2017 17:34
Anahtar Kelimeler:
FutbolBayern MünihCarlo Ancelotti
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