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Anelka danışman oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka, Hollanda ekibi Roda'da danışmanlık görevine getirildi

01 Şubat 2017 Çarşamba 12:10
Anelka danışman oldu

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Roda, danışmanlık için eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka ile anlaştı.

Roda Kulübünden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Anelka ile takıma danışmanlık yapması ve futbol akademisi için çalışması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Konuyla ilgili detayların gelecek hafta açıklanacağı kaydedildi. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Anelka, Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi üst düzey takımlarda da oynadı. Son olarak Hindistan'ın Mumbai City takımında boy gösteren yıldız futbolcu, 2016'nın başında futbola nokta koymuştu. Eredivisie'de 17. sırada bulunan Roda, 20 hafta sonunda sadece 2 galibiyet alabildi.
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FutbolHollandaEredivisieRodaDanışmanNicolas Anelka
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