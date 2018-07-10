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Ankaragücü, G.Saray'dan çekinmiyor

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Sıkıntılarımız sürüyor. Hala takımımızı kuramadık ve stadımız belli değil" dedi

10 Temmuz 2018 Salı 14:02
Ankaragücü, G.Saray'dan çekinmiyor

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna iç sahada oynayacakları Galatasaray maçıyla başlayacaklarını hatırlatarak, "Rakip fark etmez, sezona 3 puanla başlamak istiyoruz." dedi.

Başkan Yiğiner, yaptığı açıklamada, hala bazı sıkıntılarının devam ettiğini dile getirdi. Hala hacizlerle uğraştıklarının altını çizen Yiğiner, "Sıkıntılarımız sürüyor. Hala takımımızı kuramadık ve stadımız belli değil. Tüm bu olumsuzluklara karşın sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İşimiz mutlaka kolay olmayacak ama biz Ankaragücü olarak tüm maçlara kazanma parolasıyla çıkarız." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ankaragücü ile ilgili yaptığı yorumlara da değinen Yiğiner, "Fatih hoca, teknik direktörlük anlamında kendini ispat etmiş bir insan. İtalya gibi bir ülkede teknik adamlık yapmış, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş birisi. Bizimle ilgili güzel düşünceleri için teşekkür ediyoruz. Kendisi vefalı davranıyor. Ankaragücü, hak etmediği şekilde liglerden uzak kaldı. Birileri tarafından uzaklaştırıldı. Bu anlamda da herkesin Ankaragücü'ne sempatisi var." ifadelerini kullandı.

"Maçlarımızı nerede oynayacağız belli değil"

Başkan Mehmet Yiğiner, yeni sezonda maçlarını hangi statta oynayacaklarının belli olmamasına da tepki göstererek, "Nasıl bir planlama var anlamak mümkün değil. Madem stadı yıkacaksınız, yenisini neden bitirmiyorsunuz." dedi.

Çürük raporu olması nedeniyle Ankara 19 Mayıs Stadı'nın bir an önce yıkılmasının planlandığına değinen Yiğiner, şunları söyledi: "Biz maçlarımızı nerede oynayacağız hala bilmiyoruz. Çürük raporu var evet ama bu yeni bir şey değil yıllardır var. Sezonun ilk yarısındaki maçlarımızı 19 Mayıs Stadı'nda oynamak istiyoruz. Nereye gidip oynayacağız, her maçımıza deplasmanda mı çıkalım. Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım."

AA

Son Güncelleme: 10.07.2018 14:14
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