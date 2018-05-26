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Ankaragücü, kupayla Anıtkabir'de

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner, "Futbolcularından şehitler ve gaziler vermiş, şanlı tarihe sahip, sizlerin emanet bıraktığı Ankaragücü'nü şampiyon yaparak layık olduğu Süper Lig'e çıkarmanın haklı gururunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı

26 Mayıs 2018 Cumartesi 15:19
Ankaragücü, kupayla Anıtkabir'de

Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, kupasını Anıtkabir'e götürdü.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri, altyapı futbolcuları ve çok sayıda taraftar, "kupa" ile birlikte Aslanlı Yol'dan geçerek Tören Meydanı'na geldi. Sarı-lacivertli kafile, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulunduktan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Başkan Yiğiner burada bulunan Anıtkabir Özel defterini imzaladı. Yiğiner, deftere şunları yazdı: "Atam, futbolcularından şehitler ve gaziler vermiş, şanlı tarihe sahip, sizlerin emanet bıraktığı MKE Ankaragücü'nü şampiyon yaparak layık olduğu Süper Lig'e çıkarmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Atam, sizin çok sevdiğiniz milletvekili olduğunuz, cumhuriyeti ilan ederek başkent yaptığınız, şehrinizin takımı MKE Ankaragücü Spor Kulübümüzü camiamızla birlikte yaşatacağız ve emanetinizi gelecek nesillere taşıyacağız. Atam, sizin veciz sözünüzdeki gibi İmalat-ı Harbiye Spor Gücü, daim ve muzaffer olacaktır. Sizi, şahsım ve camiamız adına minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
AnıtkabirFutbolMKE AnkaragücüSpor Toto 1. LigSpor Toto Süper Lig
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