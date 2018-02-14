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"Ankaragücü maçı final maçı gibi"

Çaykur Rizesporlu futbolcu Braian Samudio, "Şimdi önümüzde, ligin ilk yarısında sahamızda farklı mağlup olduğumuz Ankaragücü ile yapacağımız maç var. Bu maçı kazanıp, her şeyi normale çevirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı

14 Şubat 2018 Çarşamba 12:21
"Ankaragücü maçı final maçı gibi"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Braian Samudio, bu hafta oynayacakları MKE Ankaragücü karşılaşmasına final maçı gibi hazırlandıklarını söyledi.

Braian Samudio, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Altınordu maçının mağlubiyetinden gerekli dersi aldıklarını belirtti. Rakipleri karşısında gerekli oyunu oynayamadıklarını ifade eden Samudio, çok iyi çalışmalarına rağmen Altınordu maçında kendilerini gösteremediklerini dile getirdi.

Samudio, bu maçın geride kaldığını kaydederek, "Şimdi önümüzde ligin ilk yarısında sahamızda farklı mağlup olduğumuz MKE Ankaragücü ile yapacağımız maç var. Bu önemli ve kritik karşılaşmaya final maçı gibi hazırlanıyoruz. Bu maçı kazanıp her şeyi normale çevirmek için çalışıyoruz. Kazandıktan sonra her şeyi normale çevirip yolumuza devem edeceğiz." diye konuştu. Kendi performansını da değerlendiren Samudio, "Taraftarımızın ve camiamızın benden bir beklenti içerisinde olduğunun farkındayım ancak henüz en iyi seviyede olduğumu düşünmüyorum. Çok çalışarak kendimi en iyi şekilde hazırlamak için uğraş veriyorum." ifadelerini kullandı. Çaykur Rizespor'da kalıp kalmayacağına sezon sonunda karar vereceğini belirten Samudio, "Sonraki yıllar için şu an konuşmam erken. Ben şimdi sadece Çaykur Rizespor'un şampiyon olup Süper Lig'e çıkmasını düşünüyorum. Çıktıktan sonra başkanla oturup bir karara varırız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporFutbolSamudio
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