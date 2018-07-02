Ankaragücü'nden Altay'a gitti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, en son MKE Ankaragücü'nde forma giyen Gençer Cansev'i kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Gençer, şampiyonluklara alışık olduğunu belirterek, Altay'a yeni bir kupa kazandırmak için gayret edeceğini kaydetti.

Gençer Cansev, imza töreninin ardından Erzurum'daki 1. etap kampına hareket etti.

Futbola Küçükköyspor'da başlayan Gençer Cansev, daha önce Kartalspor, Giresunspor, Boluspor, Başakşehir, Göztepe ve son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giydi.