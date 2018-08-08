Ankaragücü'nden Altınordu'ya geldi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran Enes Kubat'ı kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Kubat'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Enes Kubat, Göztepe ile şampiyonluk yaşadığı 2014-2015 sezonundan sonra yeniden İzmir’e döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Altınordu'nun son dönemde Türk futbolunda oluşturmaya çalıştığı devrimle köklü ve çağdaş bir kulüp olduğunu aktaran Enes Kubat, "Böylesine örnek bir kulüpte forma giyeceğim için mutluyum. İzmir’den şampiyon olarak ayrılmıştım, inşallah şampiyon olarak yeniden dönüş yaparım." ifadelerini kullandı.