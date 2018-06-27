Ankaragücü'ne 5 yıllık imza attı

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Manisaspor'dan Alper Önal ile 5 yıllık ön protokol imzaladı.

Alper Önal, Beştepe Tesisleri'nde, kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ve teknik direktör İsmail Kartal ile görüştükten sonra ön protokole imza attı.

MKE Ankaragücü gibi büyük bir camianın formasını terleteceği için çok mutlu olduğunu belirten 22 yaşındaki forvet, "Takım arkadaşlarımla çok çalışarak Ankaragücü'nün Süper Lig'de de başarılı olması için elimden gelen çabayı göstereceğim." ifadesini kullandı.